الكان يهدد مشوار “جوهرة الأفيال”

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير خاص عن بطولة أمم أفريقيا 2019 أن لاعب منتخب كوت ديفوار نيكولاس بيبي بدا عليه افتقاد الخبرة خلال المشاركة بالكان وخروج منتخبه من ربع نهائي البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم ليل الفرنسي لم يجذب الأنظار في البطولة القارية بعد التألق الموسم الماضي مع الفريق في بطولة الدوري وتسجيله 22 هدفا وصناعة 11 هدفاً .

وأضافت ليكيب أن إدارة ليل الفرنسي يجب عليها التفكير جيداً قبل بيع اللاعب الإيفواري بعدما تحصلت على العديد من العروض من أندية كبرى، حيث من المتوقع إهتزاز قيمة بيبي التسويقية بعدما وصلت إلى 80 مليون يورو عقب انقضاء الموسم الماضي .

ويعتبر اللاعب صاحب الـ24 عاماً مطلباً هاماً لعدة أندية أوروبية أبرزها ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا وإنتر ميلانو الإيطالي وعدد من الفرق الأخرى في إنجلترا وألمانيا .

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