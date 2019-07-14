“غلالة برشلونة” تهز معقل “حديقة الأمراء” في باريس

218TV|خاص

لم تتوقف صيحات الغضب، والمواقف المتشددة التي أطلقها جمهور نادي باريس سان جيرمان على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد “تحدٍ جديد” من اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي نشر صورة صادمة له باللون الأبيض والأسود، لكنه كان يرتدي “غلالة برشلونة” النادي الإسباني الذي هجره قبل نحو عامين إلى الدوري الفرنسي بأكبر صفقة عرفتها ملاعب كرة القدم منذ انطلاقة اللعبة الأشهر في العالم قبل عقود، فيما لم يصدر أي تعقيب رسمي من إدارة باريس سان جيرمان، أو من اللاعب نفسه الذي يرسل إشارات حول نيته الراسخة الرحيل عن معقل “حديقة الأمراء”.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية التي أعادت نشر صورة نيمار وهو يرتدي “غلالة برشلونة” اعتبرت أن نيمار بعد “تحديه الأول” لإدارة ناديه الباريسي عندما غاب بلا أعذار أو تفاهمات عن تدريب رسمي للنادي الفرنسي، قالت إن نيمار يحاول إرسال رسائل بأنه لن يلعب الموسم المقبل لباريس سان جيرمان، بعد يومين من تأكيد أحد مسؤولي النادي أنهم لم يتلقوا أي عرض متكامل للخوض فيه بشأن مصير نيمار، فيما يتنصل إداريو نادي برشلونة أيضا من حسم عودة نيمار إلى معقل “كامب نو”، بتأكيدهم على أن باريس سان جيرمان لن يبيع نيمار، رغم علمهم برغبته العودة إلى برشلونة.

وفي حال بدء الاتصالات بين الناديين الإسباني والفرنسي بشأن مصير نيمار خلال الأسابيع المقبلة التي تفصل عن انطلاق موسم الدوري في مدريد وباريس، فإن الصفقة يمكن أن تنقضي بقبول سان جيرمان بـ”شرط جزائي معقول”، إضافة إلى صفقات متصلة ببيع وتبادل لاعبين من تشكيلة الفريقين، فيما لا تزال عودة نيمار بلا حسم.

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