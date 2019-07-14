“نهائيان عربيان” فقط في”الكان”.. بـ”نفس النتيجة”

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تقترب بطولة نهائيات كأس الأمم الأفريقية من مرحلة إسدال ستارتها، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، فيما تلوح بارقة أمل أن يتمكن منتخب عربي من انتزاع لقب البطولة، إذا ما تمكن منتخبي الجزائر وتونس من انتزاع الفوز في مواجهتين مصيرتين يترقبهما مئات الملايين في أرجاء القارة الأفريقية، وحول العالم الذين ينظرون إلى هذه البطولة القارية على أنها “مصدر مهم” لمدّ ملاعب كرة القدم حول العالم بـ”مواهب صاعدة”.

وإذا ما فازت الجزائر وتونس على نيجيريا والسنغال، فهذا سيؤدي لأن يصعدا إلى المباراة النهائية لـ”الكان”، في مواجهة عربية خالصة، إذ لم يسبق للبطولة الأفريقية التي انطلقت للمرة الأولى عام 1957 أن شهدت مباريات النهائي فيها مواجهات عربية خالصة سوى مرتين فقط، وكان الفارق الزمني بينهما 45 عاما، رغم تمكن دول عربية عدة من انتزاع لقب “الكان” عدة مرات في مواجهات مع منتخبات أفريقية أخرى.

في عام 1959 كانت المواجهة العربية الأولى في “الكان”، إذ تمكن منتخب مصر من نيل لقبه الثاني وقتذاك على حساب المنتخب السوداني، فيما كانت مصر تحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة وقتذاك بسبب الوحدة السياسية مع سوريا هي المستضيفة للبطولة الأفريقية، أما النهائي العربي الثاني في “الكان” فقد كان عام 2004 والذي جمع بين تونس الدولة المستضيفة، ومنتخب المغرب، إذ فاز أصحاب الضيافة في ذلك النهائي العربي الثاني والأخير حتى الآن.

“النهائيان العربيان” في “الكان”، وفي مفارقة لافتة تماما انتهيا بنتيجة هدفين للبطل، وهدف ل”الوصيف”، وسط آمال عربية متصاعدة بأن يشهد نهائي “الكان” هذا العام النهائي العربي الثالث، في مسعى لضمان أن يظل اللقب عربيا في هذه النسخة من “المونديال الأفريقي”.

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