هاميلتون يحقق فوزه الـ80 في مسقط رأسه

توّج سائق مرسديس لويس هاميلتون بجائزة بريطانيا الكبرى لسباقات فورمولا 1 للمرة السادسة في تاريخه ليواصل صدارته للترتيب العالمي.

وجاء فوز هاميلتون باللقب الثمانين في مسيرته في عالم الفورمولا1 بعد خضوع سيارة ملاحقه بوتاس لوقت إضافي في الصيانة حيث جاء ثانياً، ليأتي سائق فيراري شارل لوكلير المرتبة الثالثة بعد اصطدامه بزميله سيباستيان فيتيل مع الهولندي مارك فيرشتابن سائق فريق ريد بول.

وبذلك يكون هاميلتون حقق رقماً قياسياً بالتتويج في بريطانيا ليواصل صدارته للترتيب العالمي أمام زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس بفارق وصل إلى 39 نقطة.

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