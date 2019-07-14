السنغال إلى نهائي الكان على حساب تونس

تأهل المنتخب السنغالي للمواجهة الختامية في نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدف نظيف، الأحد.

ظهر المنتخب السنغالي في الشوط الأول أقوى من نظيره العربي وانتهج مبدأ الهجوم والضغط على المنافس في مناطقه، بينما اعتمد مدرب تونس آلان جيراس على الهجمات المرتدة والتركيز في مناطقه، ورغم محاولات أسود الترانغا إلا أنهم لم يتمكنوا من هز شباك معز حسن.

وشهد الشوط الثاني صحوة من جانب نسور قرطاج حيث سيطروا على اللقاء في كامل ردهاته، وهددوا مرمى الخصم بشتى الأشكال بتسديدات قوية وانفرادات أمام المرمى، لكن كانت الهيمنة عقيمة ولم تترجم إلى أهداف، وتفنن التونسيون في تضييع الفرص السهلة التي جاءت بعد تعب كبير.

وفي الدقائق الأخيرة سنحت الفرصة لتونس بالتقدم عندما أعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالحهم أضاعها الفرجاني ساسي، وبعد ذلك بست دقائق أضاع سايفت ضربة جزاء ثانية في المباراة لأسود التيرانغا.

وقاتل الطرفان بشراسة في الأشواط الإضافية، واستمر منتخب تونس في إضاعة الفرص، في المقابل استغلت السنغال سوء تمركز حارس النسور لتسجل هدف الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

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