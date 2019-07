هز رياض محرز الشباك من آخر لعبة في المباراة ليرسل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الافريقية لأول مرة بعد 29 عاما بالفوز 2-1 على نيجيريا في القاهرة اليوم الأحد.

وسدد محرز ركلة حرة رائعة على يمين حارس نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليصعد ببلاده لمواجهة السنغال في النهائي.

