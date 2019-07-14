اخبار الرياضة

رئيس البرازيل يرد على اتهامات ميسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تصريحات ليونيل ميسي التي أدلى بها بعد أن خسر منتخب بلاده الأرجنتين أمام السامبا في نصف نهائي كوبا أمريكا بهدفين نظيفين أنها مجرد إثارة زوبعة إعلامية لا غير.

وكان نجم برشلونة الإسباني اتهم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالفساد وحكام بطولة كوبا أمريكا بعدم الحياد الشيء الذي أحدث ضجة إعلامية كبرى.

وقال رئيس البرازيل في تصريح نقلته صحيفة (كلارين) الأرجنتينية أن ما تفوه به ميسي هي طريقة يعتمدها اللاعبون لإثارة زوبعة إعلامية.

وحسب المصدر لم يعط بولسونارو أهمية كبرى للاتهامات الصريحة والشكاوى التي أطلقها البرغوث على الاتحاد البرازيلي.

وأكد أن البلدين تربطهما علاقات متينة ولن تفسد اللعبة الشعبية أواصر الأخوة لأنها المجال الوحيد الذي تتنافس فيه البلدان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك