رئيس البرازيل يرد على اتهامات ميسي

علق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تصريحات ليونيل ميسي التي أدلى بها بعد أن خسر منتخب بلاده الأرجنتين أمام السامبا في نصف نهائي كوبا أمريكا بهدفين نظيفين أنها مجرد إثارة زوبعة إعلامية لا غير.

وكان نجم برشلونة الإسباني اتهم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالفساد وحكام بطولة كوبا أمريكا بعدم الحياد الشيء الذي أحدث ضجة إعلامية كبرى.

وقال رئيس البرازيل في تصريح نقلته صحيفة (كلارين) الأرجنتينية أن ما تفوه به ميسي هي طريقة يعتمدها اللاعبون لإثارة زوبعة إعلامية.

وحسب المصدر لم يعط بولسونارو أهمية كبرى للاتهامات الصريحة والشكاوى التي أطلقها البرغوث على الاتحاد البرازيلي.

وأكد أن البلدين تربطهما علاقات متينة ولن تفسد اللعبة الشعبية أواصر الأخوة لأنها المجال الوحيد الذي تتنافس فيه البلدان.

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