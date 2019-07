الاحتفالات بفوز مُحاربي الصحراء يُخلف إصابة 14 شخص بين قتيل وجريح

توفي 4 وأُصيب 8 آخرون بحادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب الجزائر، وتأهله إلى نهائي أمم إفريقيا أمس الأحد.

حيث وقع الحادث إثر انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين بسيدي عبدالعزيز بولاية جيجل، شرقي البلاد.

وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية نُقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية، واصفةً الحادث بالأليم.

يُذكر أن احتفالات جزائرية صاخبة أعقبت تأهل محاربي الصحراء إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 29 عاماً، وهي المرة الأولى خارج الأراضي الجزائرية.

هذا وتغلب منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 على نيجيريا في نصف النهائي باستاد القاهرة الدولي بهدف رائع في الوقت القاتل للنجم رياض محرز.

ويخوض محاربو الصحراء المباراة النهائية أمام السنغال على الملعب ذاته في 19 يوليو الجاري.

وكان النجم الجزائري رياض محرز قد طلب من مشجعي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق بلادهم باحترام، قائلاً:

“أطلب من أنصارنا أن يحتفلوا باحترام، ومثلما شرّفناهم أتمنى أن يُشرفونا، هم أيضاً بالخارج”.

وخرج عشرات آلاف الجزائريين في باريس ومدن فرنسية أخرى للاحتفال بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائي الأمم الإفريقية بعد فوزهم المُثير على منتخب نيجيريا.

