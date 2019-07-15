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محرز يطير بالجزائر إلى نهائي الكان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى المنتخبان الجزائري والنيجيري على ملعب القاهرة الدولي في ثاني مواجهات مربع الكبار في الكان وعين كل منتخب منهما على ورقة الحضور في النهائي لمواجهة السنغال .

الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ليس بالأمر الهين هذا كان حال مدربي المنتخبين جمال بلماضي وجيرنوت روهر.

ولأن نصف النهائي كان عنوانه النيران الصديقة سجل مدافع نيجيريا ويليام إيكونغ هدفاً عكسياً قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق .

وفي الشوط الثاني تباينت الفرص بين المنتخبين لحين جاءت الدقيقة 73 ليسجل أوديون إيغالو هدف التعادل لنسور نيجيريا من علامة الجزاء بعد لمس عيسى ميندي الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة.

وتمكن رياض محرز من تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل وتحديداً في الدقيقة 95 من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك النيجيريين ضمنت صعود الجزائر إلى نهائي الكان لتضرب موعداً مع السنغال في تكرار لمواجهتهما في دور المجموعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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