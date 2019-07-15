دجوكوفيتش يمدح فيديرر بعد نهائي ويمبلدون

أكد لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد تتويجه بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدن المفتوحة للتنس أن موقعته أمام السويسري رجور فيديرر تعد خيالية بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة.

وأضاف الصربي حتى لو لم تكن هذه المباراة من بين الثلاثة الأكثر تشويقا في تاريخ المسابقة فإنه لعب أمام أحد أفضل لاعبي التنس على مر التاريخ والذي يكن له احتراما كبيرا “لكن هذا هو قانون اللعبة يجب أن يكون هناك فائز وآخر خاسر”

وكان فيدرر الأقرب لحصد لقب ويمبلدون التاسع له في مسيرته حيث تقدم في شوط إرساله (40-15) قبل أن يتدارك دجوكو الوضع ويقلب الطاولة على خصمه لتصبح النتيجة لصالحه.

وأصر الصربي على ذكر حلم الطفولة حين كان عمره 4 سنوات بأنه دائما ما كان يرى نفسه في هذا المكان متوجا بهذا اللقب بالذات.

ووصل المصنف أول عالميا بهذا الانتصار للقبه السادس عشر في الأربع البطولات الكبرى ولقبه الخامس والثاني على التوالي في ويمبلدون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية