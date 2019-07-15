دجوكوفيتش يحسم “النهائي الماراثوني” ويتوج بويمبلدون

تمكن المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش من حصد لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة بعدما تغلب على السويسري روجر فيدرر بثلاث مجموعات لمجموعتين في مباراة تعد ضمن الأقوى في سلسلة النهائيات الكبرى تاريخيا، في مباراة ماراثونية على الملعب الرئيسي في ويمبلدون استغرقت قرابة الخمس ساعات.

وأنهى دجوكوفيتش المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط لستة، ودخل المايسترو السويسري المجموعة الثانية بقوة ليحسمها بستة أشواط مقابل شوط واحد، فيما آلت المجموعة الثالثة لدجوكوفيتش بعد شوط كسر التعادل بسبعة لستة، لكن فيدرر عاد ليكسب المجموعة الرابعة بستة أشواط مقابل أربعة ، ليتجه اللاعبان إلى الشوط الحاسم والذي شهد إثارة وتكافؤا بينهما ليحسمه دجوكوفيتش بثلاثة عشر مقابل اثني عشر.

لوقد تمكن بذلك دجوكوفيتش من رفع رصيده إلى 5 ألقاب في البطولة و16 لقبا ضمن سلسلة الغراند سلام، بعدما أنقذ فرصتين في المجموعة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل فيدرر أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 في سبتمبر القادم.

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