ما الذي قاله غريزمان في أول تعليق له بعد انضمامه لنادي برشلونة؟

عبّر أنطوان غريزمان، المهاجم الفرنسي الجديد لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته باللعب قريباً إلى جانب نجم بطل إسبانيا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً شعوره بسعادة لا تصدق.

حيث قال اللاعب المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده:

“أنا سعيد جداً، متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي الجدد”.

وكان نادي برشلونة قد أعلن هذا الأسبوع التعاقد مع غريزمان، في خطوة أدت إلى خلاف مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد، الذي اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي دفعه النادي الكتالوني، وهو قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقد غريزمان مع نادي العاصمة الإسبانية، غير كاف.

هذا وأشار أتلتيكو في بيان إلى أنه من الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة حصل قبل خفض البند الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً، فيما أشارت تقارير صحفية إسبانية السبت، إلى أن وصيف بطل الدوري الإسباني الموسم المنصرم، سيرفع المسألة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، في حين من المقرر أن يبقيه عقده الجديد في برشلونة حتى 2024.

