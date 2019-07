إلغاء ركلة جزاء لنسور قرطاج في نصف نهائي الكان يُثير غضب الجماهير التونسية

قام الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ويسا بإثارة غضب الجماهير التونسية بإلغائه ركلة جزاء لمنتخب “نسور قرطاج” في لقائه ضد السنغال الذي انتهى بنتيجة 0-1، في نصف نهائي كأس إفريقيا.

هذا واحتسب حكم الساحة باملاك تيسيما ويسا، ضربة جزاء لمنتخب “نسور قرطاج”، في الوقت القاتل عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني، إثر لمسة يد على أحد مدافعي نيجيريا، غيرت من مسار الكرة التي كان ينتظرها لاعب تونسي، لكن الحكم ألغى ضربة الجزاء بعد اللجوء إلى تقنية الـ (VAR)

وكان منتخب تونس قد خسر أمام السنغال بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمعهما الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي بمحافظ القاهرة، في الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وبهذه الخسارة سيكتفي منتخب تونس بالمنافسة على المركز الثالث، أمام نظيره النيجيري، الذي خسر بدوره أمام الجزائر بنتيجة 1-2 على استاد القاهرة الدولي.

