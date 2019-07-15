وفاة اللاعب الدّولي لفريق الأهلي بنغازي لكرة اليد مفتاح عثمان العبيدي

بنغازي 15 يوليو 2019 (وال) – تُوفي اللاعب الدولي لفريق الأهلي بنغازي الأول لكرة اليد مفتاح عثمان العبيدي، بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس قطاع كرة اليد بالنادي الأهلي بنغازي منعم المغربي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الراحل كان من مواليد مدينة بنغازي 1958م، حيث بدأ مسيرته الرياضية عام 1971م، بفئة الآمال، ومن ثمّ فئة الأواسط.

هذا وصعد الرّاحل في عام 1975م إلى الفريق الأول، وأكمل معه مسيرته في عام 1977م، وتم استدعاءه إلى المنتخب الليبي الوطني، حيث شارك معهم في المحافل الدولية، وبعد ذلك تولى تدريب فئة الأواسط بالنادي عام 1979م. (وال – بنغازي ) م ب / ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال