الاتّحاد الليبي للكاراتيه يُشكّل لجنة للإشراف على امتحانات الأحزمة

بنغازي 15 يوليو 2019 (وال)- أصدر الاتّحاد الليبي للكاراتيه، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على امتحانات الأحزمة.

هذا وتضمن القرار ـ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ـ تشكيل لجنة للإشراف على امتحانات الأحزمة :- الأسود – (1، 2، 3)، دان، وتتكون من السيد أشرف عوض بلال رئيسًا، وعضوية كل من : علي بوغالية، حسين الفزاني.

يُشار إلى أن امتحانات الأحزمة، ستقام صباح يوم الجمعة 26 يوليو الجاري، بمجمع المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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