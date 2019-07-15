ليبيا مدعوة في بطولة العالم للقوة البدنية

تلقت اللجنة الفنية العليا الليبية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية دعوة للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية

وأعلنت اللجنة البارالمبية بشكل رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها مهتمة بهذه الدعوة وسيباشرون خلال الأسبوعين القادمين بالتجمع بشكل منظم في بنغازي وطرابلس وسيحاولون إتاحة الفرصة لجميع الرباعين لتمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة.

هذا وتقام بطولة العالم للقوة البدنية ورفعات الصدر وبطولة أفريقيا للقوة البدنية ورفعات الصدر في جمهورية مصر العربية في محافظة الجيزة في شهر نوفمبر المقبل

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