اخبار الرياضة

ليبيا مدعوة في بطولة العالم للقوة البدنية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقت اللجنة الفنية العليا الليبية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية دعوة للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية

وأعلنت اللجنة البارالمبية بشكل رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها مهتمة بهذه الدعوة وسيباشرون خلال الأسبوعين القادمين بالتجمع بشكل منظم في بنغازي وطرابلس وسيحاولون إتاحة الفرصة لجميع الرباعين لتمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة.

هذا وتقام بطولة العالم للقوة البدنية ورفعات الصدر وبطولة أفريقيا للقوة البدنية ورفعات الصدر في جمهورية مصر العربية في محافظة الجيزة في شهر نوفمبر المقبل

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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