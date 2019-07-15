الإيقاف يحرم “أسود التيرانغا” من كوليبالي في النهائي

سيغيب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن المباراة النهائية في أمم أفريقيا أمام المنتخب الجزائري وذلك بعد تحصله على البطاقة الصفراء في مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب التونسي .

وتحصل كوليبالي على البطاقة الصفراء في المواجهة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الدقيقة الثالثة والسبعين ليتأكد غيابه عن النهائي والذي سيواجه فيها منتخب بلاده نظيره الجزائري الجمعة المقبلة، حيث كان مدافع أسود التيرانغا قد تحصل على البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهة السنغال وأوغندا في ثمن نهائي البطولة.

ويعد المدافع البالغ من العمر 28 عاماً واحداً من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية بتألقه رفقة المنتخب في الكان وأدائه البارز مع فريقه نابولي الإيطالي في المواسم الأخيرة.

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