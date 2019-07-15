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الاتحاد السكندري يرغب في ضم شلبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عرضا مقدما من قبل إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري يرغب خلاله بالتعاقد مع مدافع الفريق أحمد شلبي الموسم المقبل.

ولم ترد إدارة الأهلي بالسلب أو الإيجاب على عرض الفريق المصري واكتفت بالإشارة لارتباط غالبية لاعبي الفريق بعقد يجمعهم مع النادي لمدة 3 سنوات.

ومثل شلبي الأهلي بنغازي في العديد من المواسم كلاعب أساسي كما استدعي في العديد من المناسبات لتمثيل المنتخب الوطني خاصة في تصفيات كأس العالم الماضي رفقة المدرب الوطني جلال الدامجة.

وتبدي الأندية المصرية في المدة الأخيرة اهتماما كبيرا باللاعبين الليبيين حيث انتقل أحمد الكوري إلى فريق حرس الحدود وتعاقد المصري البورسعيدي مع مفتاح طقطق في وقت سابق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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