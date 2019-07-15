اخبار الرياضة

الهادي يصل للكويت ويبدأ مشواره مع العربي

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ اللاعب الليبي السنوسي الهادي مشواره الجديد مع فريق العربي الكويتي من خلال وصوله إلى هناك وبداية التدريبات استعدادا لبداية الموسم الجديد حيث أمضى لاعب فريق الجبلين السعودي السابق على عقد يجمعه بالفريق الكويتي لمدة عامين.

وجاء اختيار الهادي لفريق العربي الكويتي لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعدما برز مع نادي الجبلين السعودي الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.

واستدعى المدربان فوزي العيساوي وبوبكر باني اللاعب السنوسي الهادي شهر مارس الماضي في المباراة الحاسمة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي جمعت منتخبي ليبيا وجنوب أفريقيا وانتهت بفوز الأولاد ترشحهم للكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك