الهادي يصل للكويت ويبدأ مشواره مع العربي

بدأ اللاعب الليبي السنوسي الهادي مشواره الجديد مع فريق العربي الكويتي من خلال وصوله إلى هناك وبداية التدريبات استعدادا لبداية الموسم الجديد حيث أمضى لاعب فريق الجبلين السعودي السابق على عقد يجمعه بالفريق الكويتي لمدة عامين.

وجاء اختيار الهادي لفريق العربي الكويتي لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعدما برز مع نادي الجبلين السعودي الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.

واستدعى المدربان فوزي العيساوي وبوبكر باني اللاعب السنوسي الهادي شهر مارس الماضي في المباراة الحاسمة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي جمعت منتخبي ليبيا وجنوب أفريقيا وانتهت بفوز الأولاد ترشحهم للكان.

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