بوعون: الإدارة حريصة على ممتلكات الأهلي طرابلس

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس السيد “ساسي أبوعون” عن الظروف الحالية التي يعيشها النادي خاصة مع استمرار الأوضاع الأمنية الهشة وغير المستقرة بالبلاد.

أوضح بوعون في كلمة مسجلة نشرها المركز الإعلامي للنادي اليوم الاثنين، أن إدارته لازالت حريصة على الحفاظ على ممتلكات النادي وبالأخص قطعتي الأرض في بوابة الجبس وجنزور.

وأضاف أن الإدارة تتابع بقلق كبير كل التعديات الحاصلة والمباني العشوائية بالمنطقتين وأننا تقدمنا بشكوى حيال هذا الأمر إلى الجهات الأمنية سواء بجنزور أو حي الأندلس.

وأكد ساسي بأن هذه الأراضي تعتبر ملكاً للنادي ولدينا الشهادات العقارية التي تثبت ذلك ونحن على ثقة بأنها ستعود لهذه المؤسسة العريقة مع عودة دولة القانون.

وحول اللاعبين خاصة الأجانب قال أبوعون بأنه نظراً لاستمرار الحرب بالمنطقة فقد قمنا بإخلاء طرف اللاعب الكونغولي “ماكسي جونيور” كما سيتم خلال اليومين المقبلين فسخ عقد اللاعب المالي “عبدولاي” بالتراضي أيضاً.

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