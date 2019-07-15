محلي تونس يستعد قريبا لمواجهة الفرسان

أوضح مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم لـ218 أن منتخب تونس للاعبين المحليين سيباشر تدريباته قريبا وقد وضعت الإدارة المشرفة عليه الخطة الكاملة لبرنامج الاستعداد خلال المدة القريبة القادمة.

وسيواجه المنتخب التونسي نظيره الليبي شهر أغسطس المقبل في مباراتين ستحدد هوية المنتخب المتأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين عام 2020 والتي تستضيفها اثيوبيا.

ويمتلك المنتخب التونسي للمحليين في جعبته لقبا أفريقيا حيث توج عام 2011 في النسخة التي أقيمت بالملاعب السودانية.

وسيستعين المنتخب التونسي بلاعبي فريق الترجي والأفريقي والنجم الساحلي لتمثيل المنتخب في هذا الاستحقاق سعيا منه لضمان التأهل.

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