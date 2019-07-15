الأهلي بنغازي يعلن انطلاق تدريباته

أعلن نادي الأهلي بنغازي، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، الاثنين، عن انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بمقر النادي التاريخي في حي الزيتون ضمن استعداداته لبداية الموسم الجديد وتمثيله لليبيا في البطولة العربية للأندية الموسم القادم.

ومن المقرر التحاق غالبية اللاعبين في المران الأول على أن يصل المحترف الإيفواري غيوم نيكيز داهو المدة المقبلة بينما لم تحسم إدارة النادي ملف بقية اللاعبين بعد مغادرة النيجيري كوفري ايبونغ وفسخ عقد الغابوني هنري في وقت سابق.

وأنهى الأهلي بنغازي مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز متصدرا المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة وهذا ماجعله يمثل ليبيا العام المقبل في البطولة العربية، بحسب تصريحات عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة يونس الكزة لـ”218”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية