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الطلحي لـ218: سأسعى لإثبات نفسي مع النصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول تصريح له بعد انتقاله لصفوف النصر قادما من التحدي لمدة موسمين قال حارس المرمى فتحي الطلحي إنه سيسعى لإثبات نفسه في محطته الجديدة التي يتمناها أن تعيده للواجهة مجددا.

وأضاف الطلحي لـ218 أن سبب اختياره للنصر يرجع للمشاركة الأفريقية للفريق الموسم المقبل وللعرض الذي يراه بحسب وجهة نظره مناسبا.

وحول مروره بمرحلة فراغ في الموسم الذي لم يكتمل ذكر الطلحي أن ذلك سببه قلة التوفيق ليس إلا، مضيفا في الوقت ذاته أنه يبذل مجهودا كبيرا أثناء التدريبات ليكون على الدوام جاهزا.

ووقع الطلحي على عقد يجمعه بفريق النصر لمدة عامين حيث يمتلك النصر في جعبته عبدالرحمن الرعيض وإسلام الهرام وفتحي الطلحي في مركز حراسة المرمى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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