الطلحي لـ218: سأسعى لإثبات نفسي مع النصر

في أول تصريح له بعد انتقاله لصفوف النصر قادما من التحدي لمدة موسمين قال حارس المرمى فتحي الطلحي إنه سيسعى لإثبات نفسه في محطته الجديدة التي يتمناها أن تعيده للواجهة مجددا.

وأضاف الطلحي لـ218 أن سبب اختياره للنصر يرجع للمشاركة الأفريقية للفريق الموسم المقبل وللعرض الذي يراه بحسب وجهة نظره مناسبا.

وحول مروره بمرحلة فراغ في الموسم الذي لم يكتمل ذكر الطلحي أن ذلك سببه قلة التوفيق ليس إلا، مضيفا في الوقت ذاته أنه يبذل مجهودا كبيرا أثناء التدريبات ليكون على الدوام جاهزا.

ووقع الطلحي على عقد يجمعه بفريق النصر لمدة عامين حيث يمتلك النصر في جعبته عبدالرحمن الرعيض وإسلام الهرام وفتحي الطلحي في مركز حراسة المرمى.

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