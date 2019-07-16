الشط يقترب من افتتاح ملعبه

وصلت مراحل الصيانة بملعب نادي الشط إلى مراحل متقدمة بوصول العشب الصناعي لتركيبه بإشراف رئيس النادي ومسؤول الجمعية العمومية والتفاف مشجعي النادي حول هذه المراحل الهامة.

ومن المقرر أن تبدأ فرق كرة القدم بالنادي فور الانتهاء من تجهيز الملعب بالتدرب على أرضيته لتنتهي المعاناة التي كابدها الفريق في السنوات الماضية بتنقل الفريق إلى ملاعب مختلفة من أجل خوض التدريبات والمباريات.

وحاولت إدارة نادي الشط عقب توقف نشاط كرة القدم في البلاد استغلال فترة توقف النشاط الرياضي لتطوير مرافق النادي الرياضية.

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