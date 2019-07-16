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شركة إيطالية لرعاية أطقم فريق الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الصفحة الرسمية بالنادي الأهلي بنغازي عن تعاقد الإدارة مع الوكيل المعتمد لشركة ماكرون الإيطالية لرعاية أطقم الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل 2019 -2020.

وسيباشر فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بمقره التاريخي بمنطقة حي الزيتون بإشراف مدربه الجزائري رشيد بلحوت، وبحضور كافة اللاعبين المحليين، وغياب الأجانب حيث تجري الإدارة في هذه الفترة الترتيبات اللازمة لعودة الإيفواري نيكيز غيوم داهو لصفوف الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد لتعويض رحيل الثنائي النيجيري كوفري ايبونغ والغابوني هينري كريست.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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