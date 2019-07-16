شركة إيطالية لرعاية أطقم فريق الأهلي بنغازي

أعلنت الصفحة الرسمية بالنادي الأهلي بنغازي عن تعاقد الإدارة مع الوكيل المعتمد لشركة ماكرون الإيطالية لرعاية أطقم الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل 2019 -2020.

وسيباشر فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بمقره التاريخي بمنطقة حي الزيتون بإشراف مدربه الجزائري رشيد بلحوت، وبحضور كافة اللاعبين المحليين، وغياب الأجانب حيث تجري الإدارة في هذه الفترة الترتيبات اللازمة لعودة الإيفواري نيكيز غيوم داهو لصفوف الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد لتعويض رحيل الثنائي النيجيري كوفري ايبونغ والغابوني هينري كريست.

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