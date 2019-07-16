اهتمام موسع من إدارة التحدي بالفئات السنية

لم تعد كرة القدم ترتكز على الإعداد البدني فقط ومع تطور الجانب التكتيكي والتعقيدات التي تشهدها يوما تلو الآخر أصبحت تهيئة اللاعب الناشئ من خلال تقديم محاضرات من قبل المعد النفسي أمرا هاما ومن هذا الجانب استجلبت إدارة نادي التحدي الأخصائي محمد يوسف ليلقي بعض المحاضرات على لاعبي الفريق الصغار.

وتعد التهيئة النفسية للاعبين قبل خوض المنافسات وتقبل النتائج على الدوام وتحليهم بالشجاعة والصبر من أبرز النقاط التي ترتكز عليها مثل هذه المحاضرات الهامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطارصقل اللاعبين الناشئين وتجهيزيهم على أساسيات تسهم في تطورهم بدنيا وذهنيا ونفسيا ليكون اللاعب متكاملا قادرا على تأدية واجباته بأكمل صورة مطلوبة.

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