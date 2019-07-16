اخبار الرياضة

اهتمام موسع من إدارة التحدي بالفئات السنية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تعد كرة القدم ترتكز على الإعداد البدني فقط ومع تطور الجانب التكتيكي والتعقيدات التي تشهدها يوما تلو الآخر أصبحت تهيئة اللاعب الناشئ من خلال تقديم محاضرات من قبل المعد النفسي أمرا هاما ومن هذا الجانب استجلبت إدارة نادي التحدي الأخصائي محمد يوسف ليلقي بعض المحاضرات على لاعبي الفريق الصغار.

وتعد التهيئة النفسية للاعبين قبل خوض المنافسات وتقبل النتائج على الدوام وتحليهم بالشجاعة والصبر من أبرز النقاط التي ترتكز عليها مثل هذه المحاضرات الهامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطارصقل اللاعبين الناشئين وتجهيزيهم على أساسيات تسهم في تطورهم بدنيا وذهنيا ونفسيا ليكون اللاعب متكاملا قادرا على تأدية واجباته بأكمل صورة مطلوبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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