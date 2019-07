بعد تعرضه لأزمة قلبية.. كاسياس يتولى مهاماً تنسيقية مع بورتو

تولى الحارس الدولي الإسباني السابق، إيكر كاسياس، مهاماً تنسيقية في فريقه بورتو وصيف بطل الدوري البرتغالي، خلال فترة تعافيه من الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل شهرين.

حيث قال بورتو في بيان أن كاسياس سيكون حلقة الوصل بين اللاعبين والمدرب والإدارة، في دور يمكن توسيعه ليشمل وظائف أخرى داخل النادي الذي يدافع عن ألوانه الحارس الإسباني منذ 2015، بعد انتقاله إليه من فريق بداياته وإنجازاته ريال مدريد.

وقال كاسياس:

“سأقوم بعمل مختلف عن الذي اعتدت عليه، وهو أن أكون داخل أرضية الملعب، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي”.

هذا وخضع كاسياس في الأول من مايو الماضي لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تمارينه مع الفريق البرتغالي، ثم كشف بعدها بخمسة أيام، إثر مغادرته المستشفى، أن مستقبله الكروي غير مضمون.

كما أشار وكيل أعمال كاسياس، كارلو كوتروبي إلى أن الحارس الإسباني غير جاهز حتى الآن لمعاودة التمارين، وعليه انتظار رأي الأطباء لمعرفة ما إذا كان باستطاعته العودة إلى الفريق في غضون شهر أو اثنين أو ثلاثة.

