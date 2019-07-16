رسميا الطلحي حامي عرين فريق النّصر

بنغازي 16 يوليو 2019 ( وال ) – أعلن نادي النّصر – اليوم الثّلاثاء – رسمياً تعاقده مع الحارس الدولي فتحي الطلحي؛ وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول بنادي النصر، قادماً إليه من فريق التحدي .

مدة العقد موسمين

وجاء هذا التعاقد مع حارس المنتخب الليبي الأسبق، بعد عدة مفاوضات جرت بين الطرفين، هذا وينص العقد المبرم بينهما بموجب عقد حرّ، يمتد لمدة موسمين متتاليين ينتهي في الثلاثين من شهر يونيو من عام 2021م المقبل .

هذا ولعب الحارس فتحي الطلحي، البالغ من العمر 31 والذي يعد أحد اكتشافات مدرب الحارس مصطفى البكوش لفرق براعم وأشبال وأواسط فريق الوحدة العربية، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول بنادي التحدي.

الاختيار للمنتخب الوطني

يذكر أن الطلحي بدأ مشواره مع التحدي موسم 2013 / 2014 ، حيث لعب أول مباراة مع الفريق الأول بالدوري الممتاز بذات الموسم، وكانت أمام فريق الأهلي بنغازي والمنتهية بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين.

وننوّه إلى أن الحارس فتحي الطلحي تم اختياره للمنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، منها بطولة كينيا الودية، وكذلك بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والتي أقيمت بالمغرب عام 2018م ، بالإضافة إلى مباراة الأردن الودية.

يذكر أن الحارس الدولي، أشرف على تدريباته العديد من مدربي حراس المرمى أمثال محمد البوسيفي مع المنتخب الوطني، وكذلك فتحي بوحلفاية، وأيوب الحاسي، وخالد خميس، ومفتاح الرملي، بالإضافة إلى ناجي العمامي.

صاحب آخر تتويج

وأعرب الحارس الجديد لفريق النصر فتحي الطلحي، عن سعادته الغامرة والكبيرة بمحطته الجديدة مع النصر، قائلاً سأبذل قصار جهدي دفاعا عن عرين حراسة مرمى النصر الذي يعد من الأندية الكبيرة في ليبيا وصاحب آخر تتويج محلي.

وأضاف الطلحي في تصريحاتٍ خص بها وكالة الأنباء الليبية (وال) قائلاً ” إن رغبتي في الانتقال إلى الفريق الأول بنادي النصر، كانت من المفترض أن تتكون الموسم الماضي، لكن بعض العقبات حالة دون ذلك”.

مدين للتحدي

وقال فتحي” أنا مدين جداً لك زملائي بفريق التحدي، وكذلك الإدارة والجماهير التحداوية فجميعهم ساندني، ووقف بجانبي في مختلف الظروف، ويزيدني شرف أني أشارك مع التحدي في رابطة الأبطال الأفريقية موسم 2017 / 2018م . ( وال – بنغازي ) س أ / ع ع

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