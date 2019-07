في عملية اغتيال مُحكمة.. مهاجم سابق في منتخب جنوب أفريقيا يلقى حتفه

لقي نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق لكرة القدم مارك باتشيلور مصرعه بعدما أطلق مجهولون النار عليه، بينما كان في سيارته متوجهاً إلى منزله في مدينة أوليفيدال.

وحيث فتحت السلطات المحلية تحقيقاً حول اغتيال اللاعب، وقالت الشرطة أن مارك تعرض لإطلاق نار عن طريق شخصين كانا على دراجة نارية.

هذا وأظهرت صور الواقعة تهشم زجاج سيارة مهاجم “البافانا بافانا” السابق، ووجود آثار طلقات نارية على الزجاج، حيث توفي مارك في الحال، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع الهجوم.

هذا واتهم مارك العداء الجنوب إفريقي في وقت سابق أوسكار بيستوريوس، بتهديده بكسر قدميه لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين صديقته.

يُذكر أن مارك باتشيلور لعب لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها كايزر تشيفز، وأورلاندو بايرتس.

