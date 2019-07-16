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الجزائر تخصص 9 طائرات لنقل الجمهور إلى مصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصصت الحكومة الجزائرية تسع طائرات لنقل الجمهور الجزائري لمساندة محاربي الصحراء في المباراة النهائية لأمم أفريقيا أمام السنغال الجمعة المقبلة.

وأوضح بيان من وزارة الدفاع الجزائرية أنها خصصت 6 طائرات عسكرية لنقل قرابة 600 من مشجعي المنتخب الجزائري لحضور النهائي بالقاهرة لتضيف بعدها 3 طائرات أخرى لنقل 270 مناصراً إضافياً ليصل الإجمالي إلى 870 مشجعاً لدعم وتحفيز محاربي الصحراء للتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخ الكرة الجزائرية .

ويخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية في أمم أفريقيا الجمعة القادمة أمام السنغال على ملعب القاهرة الدولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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