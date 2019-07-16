“الكاف”: تتويج المركز الثالث بملعب السلام

سيجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم تتويج المنتخب الحائز على المركز الثالث في أمم أفريقيا مباشرة بعد مواجهة تونس أمام نيجيريا والتي سيحتضنها ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

وتلتقي تونس أمام نيجيريا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بعدما تعرضا للخسارة في الدور نصف النهائي، حيث خسرت تونس أمام السنغال فيما أطاحت الجزائر بأحلام نيجيريا للوصول للمباراة النهائية.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي سيكون الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة دون الذهاب إلى الأشواط الإضافية.

وسيدير المباراة الحكم المصري جهاد جريشة المباراة ويعاونه الحكم المساعد الأول محمود أبو رجال، فيما سيكون الحكم التشادي عيسى يايا كحكم مساعد ثان، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشوا بوندو.

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