بوزريدة يقف على مشروع صيانة المدينة الرياضية بالبيضاء

زار رئيس هيئة الشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم بوزريدة، ملعب المدينة الرياضية بالبيضاء للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاق مشروع صيانة أرضية الملعب ومرافقه المختلفة، حيث يندرج هذا المشروع ضمن خطة عمل الهيئة للعام 2019.

ورافق رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذه الزيارة نائب رئيس الهيئة خالد بوسلوم وعدد من الشخصيات الرياضية بمدينة البيضاء.

يذكر أن آخر لقاء احتضنه ملعب المدينة الرياضية المعروف بملعب الوادي الكبير كان في العام 2010 وجمع فريقا الأخضر والمدينة قبل أن يغلق أبوابه بسبب الإهمال والتسيب وعدم التفات الجهات المسؤولة له، بعد أن كان يحتضن أغلب مباريات فرق الجبل الأخضر ومباريات الدوري الممتاز ويغطي رقعة جغرافية كبيرة.

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