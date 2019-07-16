“مكافحة المنشطات” تقيم يوما توعويا لمنتخب التجديف

نظمت اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات يوما توعويا تثقيفيا في مقر اتحاد التجديف بميدان الفروسية (بو ستة) حرصت فيه على إبراز مخاطر المنشطات وسلبياتها.

وجاء هذا اليوم التوعوي قبل مغادرة المنتخب الوطني للتجديف البلاد ليدخل في معسكر طويل بين تونس وإيطاليا سيمتد قرابة الخمسة أشهر استعدادا للبطولة الافريقية للتجديف المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفي ختام اليوم أثنى رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي على المساعي التي تقوم بها اللجنة للنأي برياضيي ليبيا عن هذه الممارسات وجهودها الملحوظة رغم قلة الإمكانات.

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