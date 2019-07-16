الليبي سهيل الترهوني يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل البطل الليبي، سهيل الترهوني، لأولمبياد طوكيو 2020، بعد أن حل سابعًا في بطولة العالم لرفعات القوة التي تتواصل بكازاخستان، حيث تمكن “الترهوني” في وزن 59 كيلو غرام من رفع ثقل 122 كيلو غرام.

وانطلقت يوم الجمعة الماضي، منافسات بطولة العالم لرفعات القوة بكازاخستان، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2020 بطوكيو، والتي تستمر حتى 20 يوليو الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني الليبي لرفعات القوة، بالبطولة، في فئة الناشئين، وفئة الكبار ، علما بأن هذه النسخة من البطولة المقامة بالعاصمة الكازاخستانية، نور السلطان، تشهد مشاركة 441 رياضيًا من 78 دولة، وسط حضور جماهيري غفير.

ويمتلك لاعبو المنتخب الوطنى الليبي لرفعات القوة، خبرة جيدة في رحلة التتويج بالميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

وكان رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز ، افتتح الجمعة الماضى، البطولة، بمبنى الكونجرس بالعاصمة الكازاخستانية، في حفل بسيط اشتمل على العديد من الفقرات التراثية والشعبية بجمهورية كازاخستان، وتخلله كلمات ترحيبية من اللجنة المنظمة ومسيرة أعلام الدول المشاركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية