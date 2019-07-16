يوم توعوي من أخطار المنشطات لمنتخب الجمباز

أقامت اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات في المنطقة الثانية يوما توعويا وتثقيفيا لمدربي الجمباز المؤهلين لدورة المدربين للاتحاد الدولي بتونس يوم السادس من سبتمبر والتابعين للاتحاد الليبي للعبة.

وشارك في تنظيم الحدث الأكاديمية العربية الافريقية للدراسات واحتضن الملتقى مقر الأكاديمية العربية الافريقية للدراسات ببنغازي، بحضور رئيس الأكاديمية العربية الافريقية عادل الذيب، ورئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات المنطقة الثانية عصام الدناع.

وشهد اليوم التوعوي تفاعلا إيجابيا ومثمرا من الحاضرين، حيث ألقى المحاضرات عضو فريق اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بالأكاديمية الدكتور محمود ادبيش.

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