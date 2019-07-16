اخبار الرياضة

يوم توعوي من أخطار المنشطات لمنتخب الجمباز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات في المنطقة الثانية يوما توعويا وتثقيفيا لمدربي الجمباز المؤهلين لدورة المدربين للاتحاد الدولي بتونس يوم السادس من سبتمبر والتابعين للاتحاد الليبي للعبة.

وشارك في تنظيم الحدث الأكاديمية العربية الافريقية للدراسات واحتضن الملتقى مقر الأكاديمية العربية الافريقية للدراسات ببنغازي، بحضور رئيس الأكاديمية العربية الافريقية عادل الذيب، ورئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات المنطقة الثانية عصام الدناع.

وشهد اليوم التوعوي تفاعلا إيجابيا ومثمرا من الحاضرين، حيث ألقى المحاضرات عضو فريق اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بالأكاديمية الدكتور محمود ادبيش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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