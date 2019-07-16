البطاقة الخامسة: محمد الفلاح “أبوالبتار”

أخبار ليبيا24- خاص

محمد ساسي الفلاح من مواليد 1993 كنيته “أبو البتار” وهو المسؤول عن الجانب العسكري للتنظيم الإرهابي وقائد ميداني بما أنه شارك في المعارك بعد أن سافر إلى سوريا و قاتل في صفوف ما يعرف بـ (لواء الأمة) بقيادة المدعو مهدي الحاراتي.

رجع إلى ليبيا في 2013 وشارك في القتال مع فجر ليبيا الإرهابية وشارك مع التنظيم في القتال ضد القوات المسلحة العربية الليبية في بنغازي أواخر 2014 و من ثم توجه إلى سرت و عاد إلى صبراتة.

شارك في مذبحة مديرية الأمن و سرية المدينة من ثم فر إلى مدينة الزاوية إلى أن قتل و هو في صفوف كتيبة الفاروق الإرهابية ضد كتيبة الخضراوي التي قامت بالقبض على أفراد من التنظيم و تسليمهم إلى قوة الردع الخاصة و من بينهم أخوه.

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