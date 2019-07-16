شركة إيطالية لرعاية غلالة الأهلي بنغازي

أعلن نادي الأهلي بنغازي، التعاقد مع الوكيل المعتمد لشركة ماكرون الإيطالية، لرعاية أطقم الفريق الأول لكرة القدم في الجزارة، بداية من الموسم المقبل 2019 -2020.

وأوضح الأهلي بنغازي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الجزارة أنهي إجراءات التعاقد مع شركة Rama Sport الوكيل المعتمد لشركة ماكرون للملابس الرياضة في ليبيا، لتكون مختصة بتجهيز أطقم الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المحلية والعربية القادمة، وذلك بملعب النادي بحي الزيتون، على تمام الساعة 6:00 مساء، وكشف النادي عن تعاقده مع معد بدني إسباني من أصول جزائرية للالتحاق بالجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد 2019 /2020.

يذكر أنه بعد قرار اتحاد الكرة الليبي بإلغاء بطولة الدوري الممتاز للموسم 2018 / 2019، فإن النادي الأهلي بنغازي سيشارك في البطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام تحت مسمى “بطولة محمد السادس” للموسم 2019/ 2020، وذلك بناء على اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم والمعايير التي وضعها للأندية المشاركة بالبطولة.

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