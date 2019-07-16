أتلتيكو مدريد يسعى لضم نجم توتنهام

يفكر أتلتيكو مدريد الإسباني في الإسراع بطلب بشكل رسمي ضم نجم توتنهام الإنجليزي لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيمن كيران تريبيير.

وأعلن دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس في وقت سابق عن البحث على ظهير أيمن بعد أن انتهى عقد لاعبه خوان فران الذي غادر هذا الصيف .

ومن ناحيته يفكر الفريق الإنجليزي جدياً في قبول عرض الأتليتي خاصة أن أسهم اللاعب نزلت في الفريق وفي منتخب بلاده في الآونة الأخيرة وفي نفس الوقت يستطيع السبيرز الاستفادة من عائدات الصفقة المادية في البحث عن لاعب آخر .

وبحسب تقارير صحفية، فإن توتنهام يفكر في ضم اللاعب المخضرم داني ألفيس البالغ من العمر 36 عاما بعد أن أصبح حرا من تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لكن حتى هذا الأمر لن يكون سهلا لأن نجم البارسا السابق لديه عروض من عدة أندية أبرزهم آرسنال ومانشستر سيتي.

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