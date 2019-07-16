منتخبنا الوطني يواصل تدريباته المسائية بمعسكر المغرب

واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريباته المسائية أمس الاثنين 15 يوليو الجاري، على أرضية ملعب الفتح الرباطي، وذلك في إطار معسكره المغلق بالمغرب، استعدادًا لمواجهة المنتخب التونسي في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وحرص المدير الفني للفرسان المدرب الوطني جلال الدامجة، على تحفيز اللاعبين خلال التدريبات ببذل أقصى ما لديهم من جهد، استعدادا للمواجهة المهمة أمام منتخب تونس للعبور لـ”الشان” وخوض النهائيات القارية للمحليين.

يذكر أن “الدامجة”، قد كشف عن قائمة تضم 24 لاعبًا للدخول في معسكر إعدادي خارجي بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، في إطار الاستعداد لخوض المواجهة المهمة أمام تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020.

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