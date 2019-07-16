“المنير” ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ20 بالدوري الأمريكي

دخل محترفنا الدولي الليبي محمد المنير ، لاعب فريق لوس أنجلوس أف سي، التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين بعدما قدم أداء متميزا مع فريقه أمام هيوستن دينامو.

ويأتي دخول لاعبنا الدولي التشكيلة المثالية بعدما أنقذ فريقه من هدف مؤكد في الشوط الأول بفدائية وروح عالية استق عليها الإشادة من الجميع.

وتدخل المنير في اللحظات الأخيرة ومنع الكرة من دخول مرمى فريقه عندما راوغ مهاجم هيوستن حارس مرمى لوس أنجلوس لينفرد بالمرمى الخالي عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، مما حرم هيوستن من مضاعفة النتيجة إذ كان متقدما بهدف دون رد حتى تلك اللحظة. وانتشر مقطع “إنقاذ المنير” على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستجرام” بعدما لقي تفاعلا واسعا خاصة من جماهير الفريق، وعدد من نجوم كرة القدم العالميين.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز لوس أنجلوس إف سي 3/ 1 ليرفع رصيده إلى 46 نقطة محافظًا على صدارة مجموعته بالدوري الأمريكي، وبفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه لوس أنجلوس جالاكسي برصيد 34 نقطة.

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