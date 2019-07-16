نادي مصري يصوب أنظاره تجاه “أهويدي” مدافع الأهلي بنغازي

تقدم نادي الاتحاد السكندري المصري، بعرض رسمي لنظيره الأهلى بنغازي من أجل التعاقد مع أحمد أهويدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري أصبح في الآونة الأخيرة، قبلة لنجوم الدوري الليبي، وذلك بعد قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإلغاء الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019، بسبب الظروف الصعبة والأوضاع الأمنية الحالية بالعاصمة طرابلس، ليفتح باب الاحتراف الخارجي على مصراعيه أمام نجوم الكرة الليبية.

وشهدت الفترة الأخيرة، انضمام عدد من نجوم الدوري الليبي إلى مصر، حيث انتقل مفتاح طقطق للمصري البورسعيدي، وحسين العبيدي لاعب نادي الصقور طبرق، الذي سيخوض أول تجربة احترافية له بالدوري المصري.

وكانت إدارة نادي الأهلي بنغازي، فرضت عقوبات مشددة، على أحمد أهويدي، لاعب الفريق الأول للكرة بالجزارة، على خلفية التصريحات التي نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهكم خلالها على رئيس النادي.

وأصدرت إدارة الأهلي، بيانا رسميا، تعلن خلاله إيقاف اللاعب عن ممارسة أي نشاط رياضي، مع إيقاف جميع مستحقاته المالية، حتى المثول أمام مجلس تأديبي للنظر فيما قام به من تطاول بحق رئيس النادي.

يشار إن الأهلي بنغازي، أعلن الصيف الماضي، تمديد عقد لاعبه أحمد أهويدي رسمياً لمدة 3 سنوات مقبلة، في ظل سياسة النادي في الاحتفاظ بأعمدة الفريق الأساسية للمنافسة على البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها.

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