ليبيا تشارك بطولة العالم للقوة البدنية ورفعات الصدر وبطولة أفريقيا للقوة البدنية

بنغازي 16 يوليو 02019 (وال) – أعلنت اللجنة الفنية العليا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عن استلام دعوة للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية ورفعات الصدر وبطولة أفريقيا للقوة البدنية ورفعات الصدر التي ستقام بمدينة الجيزة بجمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي .

وأوضح الأمين العام لرياضة الكفيف باللجنة الفنية العليا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ناجي هلال أنه بناء على ضوء هذه الدعوة سوف تقام تصفيات للرباعيين خلال الأسبوعين القادمين بنظام التجمع في بنغازي وطرابلس

هلال أشار إلى أنه ستتاح الفرصة لجميع الرباعيين لتمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة. (وال -بنغازي) م ن/ ع ع

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