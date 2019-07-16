تونس تواجه نيجيريا لتحقيق مركز غاب لعقود

تستعد تونس لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الرابع والثالث في أمم أفريقيا مصر 2019 بعد أن وصل المنتخبان للدور النصف النهائي وخرج كل من النسور القرطاجية ضد السنغال والنسور الخضراء ضد الجزائر.

وبالرجوع لتاريخ مواجهات المنتخبين، نجد أن المنتخب العربي يمتلك الأسبقية والكعب الأعلى ففي 17 مواجهة فاز نسور قرطاج في 6 مباريات بينما سجل 5 انتصارات و6 تعادلات، ولم يستطع السوبر ايغلز إحراز سوى 17 هدفا في مرمى التونسيين، بالمقابل وصل إجمالي أهداف القرطاجيين في مرمى خصمهم المرتقب 23 هدفا.

وفي حال تمكنت العناصر العربية من الفوز في هذه المواجهة الحاسمة ستحظى بالمركز الثالث لأمم افريقيا للمرة الثانية في تاريخها.

وتبدو المواجهة متساوية في الحظوظ مع أفضلية طفيفة لأبناء الخضراء لكن واقع الميدان دائما ينفرد بالحكم والرأي في النهاية.

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