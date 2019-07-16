اخبار الرياضة

الدامجة القائمة مفتوحة لضم لاعبين جدد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم جلال الدامجة معسكر المنتخب في المغرب إنه يجسد اللحمه الوطنيه من الغرب والشرق والجنوب .

الدامجة أضاف – لأخبار ليبيا 24 – الاعتماد في المعسكر على الإعداد البدني أكثر، مؤكدًا أنه لتجانس والتأقلم خلال المعسكر جيد .

وعن لياقة اللاعبين، قال اللياقة دون المستوى المطلوب بسبب توقف النشاط الرياضي لمده طويلة .

وختم هناك مباريات ودية في الأسبوع الأخير للمعسكر والقائمة مفتوحة لضم أي لاعب خاصة بعد المباريات الودية .

ويستعد المنتخب الليبي للمحليين لخوض تصفيات بطولة إفريقيا للمحليين حيث يلاقي تونس خلال الفترة المقبلة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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