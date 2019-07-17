اخبار الرياضة

البيان السداسي..بن جاسم يشبهه بتثبيت المحتل في 67..وقرقاش يراه تمثيلًا لإرادة المجتمع الدولي

تم النشر منذُ 44 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أصدرت الثلاثاء حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي، مشددة على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وأعلنت الدول الستة في البيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا مجددة التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، وأن العنف المستمر أودى بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية.

وحول هذا البيان علق رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في دولة قطر حمد بن جاسم قائلًا:” أمر مضحك أن تعلن مجموعة دول بإيقاف الحالة حول طرابلس لإيجاد حل سياسي”.

وتابع بن جاسم متسائلا عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” :”أين كنتم منذ بداية المعركة المدعومة من بعض الدول التي في الإعلان والتي لم توقف هذا الاعتداء على الحكومة الشرعية وعلى الآمنين في طرابلس ولماذا لا يكون إيقاف الحالة ما قبل بدء العمليات”.

وشبه المسؤول القطري السابق هذا البيان بما جرى قبل عام 1967 والهدنة التي اريد منها تثبيت المحتل، مشيرًا إلى أنه المراد اليوم أن يكونوا دعاة سلام ولكن بعد ابتلاع أجزاء من طرابلس.

وختم بن جاسم :”المضحك أن البيان يصدر وفيه دول ديمقراطية يفترض أن تحترم إرادة الشعوب ولكن الواضح أنها احترمت المصالح، ولكن في النهاية إرادة الشعب الليبي ستحسم هذا الموضوع عاجلاً أم آجلاً”.

ومن جانبه وصف، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس بأنه يمثل إرادة المجتمع الدولي.

وأكد قرقاش في تغريدة له أيضًا عبر حسابه تلرسمية على “تويتر” أن البيان شدد على أن العودة للمسار السياسي أولوية ، محذرًا من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

وكانت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أكدت في البيان إلى أن «الصراع المستمر هدّد بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط».

وأعربت الدول الست عن قلقها «العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني ​​في البلاد»، داعين «جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، مجددة التزامها «بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار».

وذكرت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ختام البيان المشترك «جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية»

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المضحك ان هذا الصهيونى حمد بن قاسم مخه مقلوب فالجيش الوطنى مدعوم بإرادة شعبية ومفوض من مجلس نواب الشعب وقائده الأعلى رئيس ومجلس نواب الشعب عقيلة صالح اما القائد الاعمى للمليشات الإرهابية التي تقتل الجيش فيمثل إرادة اردوغان وتميم وكلاء إسرائيل في المنطقة ويكفى اشادة نتنياهو بقطر لدورها في دهم الانقسام الفلسطيني حيث سمحت إسرائيل بتمرير ملايين الدولارات لقيادات حماس يحملها دبلوماسي قطرى قابله اهل غزة بضرب سيارته بالحجارة وعار عكل من يدعم المليشيات الإرهابية في نركيا وقطر وفخر لكل دولة شقيقة تدهم الجيش الوطنى جيش الشعب تحية الى الامارات مصر والأردن لدرهم في دعم الجيش الوطنى الليبى تحية الى التحالف العربى لمحاربة الإرهاب واللعنة على تحالف الشر في تركيا وقطر تحالف قذر يعمل على الاضرار بالعرب والمسلمين وتفريق صفوفهم خدمة للمخطط الصهيوني لزرع الفوضى في المنطقة حتى تتمكن إسرائيل من هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان انتظارا لنزول المسيح المخلص في عقيدهم الدجال بالنسبة لنا كمسلمين واعلن اليهود هذا العام عن ظهور البقرة الحمراء التي ينتظرونها حتى يصبح عمرها 3 سنوات ثم يقوموا بحرقها ونثر رمادها على القدس بحجة تطهيرها من الانجاس قبل بناء الهيكل والذى وعدنا الله بتدميره والمرور عبر المستوطنات الصهيونية الموجودة حوله وهذا مالكان يزعج الصهاينة عندما كان الشيخ شعراوى يفسر قوله تعالى :وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7)

    رد

  • حمد بن جاسم وحمد بن خليفة تنظيم الحمدين في قطر مع الاتراك كونوا تحالف ضرار لتفريق المسلمين والاضرار بهم كما حدث أيام رسول الله من المنافقين الذين بنوا مسجد ضرار

    قصة مسجد ضرار

    قام المنافقون في عهد رسول الله صلّ الله عليه وسلم بأفعال مشينة لتفريق المؤمنين ، ومن بين تلك الأشياء التي فعلوها هي بناء “مسجد ضرار” ، وهو المسجد الذي تم بنائه لأبي عامر الذي عُرف بأبي عامر الراهب ، والذي كان متنصرًا في العهد الجاهلي وكان المشركون يقومون بتعظيمه ، وحينما جاء نبي الله بالدعوة إلى الإسلام قام بالفرار إلى الكفار ، وقد قامت طائفة من المنافقين بالعمل على بناء ذلك المسجد ، وكان قصدهم من بنائه أن يكون لأبي عامر ولم تكن نيتهم أنه إرضاءًا لله ورسوله.

    وقد تحدث البركتي وهو أحد العلماء الأحناف في أمر ذلك المسجد قائلًا : “هو مسجد اتخذه المنافقون ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين ؛ وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله في عهد النبي فأنزل الله فيه ” لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا” ، فهدمه النبي وأحرقه فهو مسجد خاص ، نعم يُلحق به في الذم وعدم الثواب كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى ، أو بمال غير طيب لكن ليس هو مسجد ضرار حقيقة حتى يهدم ويحرق والله أعلم “.

    قصة بناء المسجد :
    ذُكر أنه حينما قام بنو عمرو بن عوف ببناء مسجد قباء ؛ كان الرسول صلّ الله عليه وسلم يذهب للصلاة فيه ، فحسدتهم على ذلك بنو غنم بن عوف حيث قالوا : نبني مسجدًا ونرسل إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم .

    وقد كان النبي صلّ الله عليه وسلم قد أطلق على أبي عامر لقب الفاسق ، وقد قال له الرسول :” لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ” ، ولم يزل النبي يقاتله حتى يوم حنين ، حيث قد انهزمت هوازن مما جعله يفر هاربًا إلى بلاد الشام ، ثم قام بإرسال رسالته إلى المنافقين قائلًا :” استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ؛ فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ؛ ومخرج محمد وأصحابه من المدينة ” .

    فقام المنافقون على إثر رسالة أبي عامر ببناء مسجد ضرار بالقرب من مسجد قباء ، ثم قالوا للرسول :”بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة ” ، فقال لهم الرسول :” إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه”.

    وحينما قفل رسول الله من غزوة تبوك ؛ قام المنافقون بسؤاله أن يذهب إلى مسجدهم ، فنزل الوحي على النبي في قوله تعالى :” وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)”.

    فقام رسول الله صلّ الله عليه وسلم بالدعوة إلى هدم ذلك المسجد حيث قال إلى من دعاهم : “انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه” ، فقاموا بتنفيذ ما أمرهم به الرسول ، وقد أمر فيما بعد أن يستبدلوا مكانه بكناسة يتم إلقاء القمامة والجيف فيها ، وقد ورد أيضًا في القرآن الكريم بشأن أمر هذا المسجد قوله تعالى :” مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ”.

    من هم الذين بنوا المسجد؟ :
    لقد قام ببناء مسجد ضرار من المنافقين اثنى عشر شخصًا وهم خذام بن خالد وهو ينتمي إلى بني عبيد بن زيد ؛ وقد أُخرج من داره مسجد الشقاق ، وثعلبة بن حاطب وينتمي إلى بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد ، ومتعب بن قشير وينتمي إلى بني ضبيعة بن زيد ، وأبو حبيبة بن الأذعر وهو أيضًا من بني ضبيعة بن زيد ، وعباد بن حنيف وهو من بني عمرو بن عوف ، وجارية بن عامر ، ومجمّع بن جارية ، وزيد بن جارية ، ونبتل بن الحارث وبحزج وبجاد بن عثمان وهم ينتمون إلى بني ضبيعة ، ووديعة بن ثابت والذي ينتمي إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر .

    رد

  • لو كان للشعب القطرى إرادة في اختيار من يحكمه ولو كان لقطر جيش وطنى يحافظ على سيادته بدلا من المرتزقة الاتراك والحرس الثورى الايرانى الذى يحمى الاسرة الحاكمة القذرة لو كنت دولة مثل باقى الدول تحترم إرادة الشعب لكنت اول من يتم اعدامهم في ميدان عام لدورك اقذلر في العمالة لإسرائيل وتسخير امكانيات قطر لخدمتها وتنفيذ مخططتها القذر بالوكالة لتدمير الجيوش الوطنية اشك انك تكون عربى او مسلم ما انت الا صهيونى حقير تنفذ مخطط شرير بالتعاون مع عضو الكنيست الصهيوني عزمى بشارة الذى يدير الاعلام القطرى الفاشل رغم امكانياته المادية الهائلة ولكنه يعتمد على الكذب والفبركة في زمن السموات المفتوحة كل الحقائق متاحة ومصورة يااغبياء

    رد