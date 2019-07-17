البيان السداسي..بن جاسم يشبهه بتثبيت المحتل في 67..وقرقاش يراه تمثيلًا لإرادة المجتمع الدولي

أخبار ليبيا24

أصدرت الثلاثاء حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي، مشددة على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وأعلنت الدول الستة في البيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا مجددة التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، وأن العنف المستمر أودى بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية.

وحول هذا البيان علق رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في دولة قطر حمد بن جاسم قائلًا:” أمر مضحك أن تعلن مجموعة دول بإيقاف الحالة حول طرابلس لإيجاد حل سياسي”.

وتابع بن جاسم متسائلا عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” :”أين كنتم منذ بداية المعركة المدعومة من بعض الدول التي في الإعلان والتي لم توقف هذا الاعتداء على الحكومة الشرعية وعلى الآمنين في طرابلس ولماذا لا يكون إيقاف الحالة ما قبل بدء العمليات”.

وشبه المسؤول القطري السابق هذا البيان بما جرى قبل عام 1967 والهدنة التي اريد منها تثبيت المحتل، مشيرًا إلى أنه المراد اليوم أن يكونوا دعاة سلام ولكن بعد ابتلاع أجزاء من طرابلس.

وختم بن جاسم :”المضحك أن البيان يصدر وفيه دول ديمقراطية يفترض أن تحترم إرادة الشعوب ولكن الواضح أنها احترمت المصالح، ولكن في النهاية إرادة الشعب الليبي ستحسم هذا الموضوع عاجلاً أم آجلاً”.

ومن جانبه وصف، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس بأنه يمثل إرادة المجتمع الدولي.

وأكد قرقاش في تغريدة له أيضًا عبر حسابه تلرسمية على “تويتر” أن البيان شدد على أن العودة للمسار السياسي أولوية ، محذرًا من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

وكانت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أكدت في البيان إلى أن «الصراع المستمر هدّد بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط».

وأعربت الدول الست عن قلقها «العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني ​​في البلاد»، داعين «جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، مجددة التزامها «بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار».

وذكرت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ختام البيان المشترك «جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية»

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