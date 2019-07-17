كرة الصالات تتأهب للدخول في معسكر إعداد

طرابلس 17 يوليو 2019 (وال) – يتأهب المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات للدخول في معسكر إعداد تحضيري داخلي مدينة طرابلس، وذلك من أجل خوض لقاء الذهاب أمام منتخب الجزائر شهر أكتوبر المقبل

هذا وتندرج المواجهة الليبية الجزائرية ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات، والتي ستقام بالمغرب خلال شهر يناير المقبل من العام 2020 .

وسيقود المنتخب الليبي البطل الأفريقية والعربي فيما مضى، المدرب عبد الباسط النعاس وبمساعدة كل من أشرف الدرسي ومحمد كشار، وستضم قائمة المنتخب الليبي في هذا المعسكر التدريبي 20 لاعباً بدون محترفين.

ويشار إلى أن المنتخب الوطني داخل الصالات سبق له أن تذوق طعم التتويج في أكثر من مناسبة، ويعتبر المنتخب الوحيد الذي زرع البهجة والانتصارات للجماهير الرياضية، حيث توج ببطولة العرب في مناسبتين 2007 / 2008، وكذلك مثلهما شمال أفريقيا، بالإضافة إلى تتويجه بالبطولة الأفريقية عام 2008 .

يذكر أن المنتخب الوطني للصالات قد سبق له المشاركة في المونديال العالمي، حيث شارك في مونديال العالم بالبرازيل 2008، والمونديال العالمي الذي لعب في تايلاند عام 2012. (وال – طرابلس) س أ / رس

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