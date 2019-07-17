عقب اختطاف مدير مركز الرقابة على الأغذية في طرابلس..تعليق العمل في كافة الفروع

أخبار ليبيا24

أعلن موظفي مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية تعليق العمل بكل الفروع و المكاتب التابعة للمركز لحين الإفراج عن مدير العام محمد عمر حسن الذي تم اختطافه في طرابلس.

وأكد موظفي مركز الرقابة على الاغذية و الأدوية أن قرار تعليق العمل يشمل كل المنافذ البرية و الجوية و البحرية.

كان مدير عام المركز تعرض لمحاولة اغتيال بعد أن تم إطلاق النار عليه و نقله لمكان مجهول من قبل مسلحين في منطقة أبوسليم.

واستنكر موظفي المركز هذا الفعل الخارج على القانون ويدعو مركز الرقابة وكافة العاملين به حكومة الوفاق الوطني و وزارة الداخلية إلي تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذا العمل الغير مسؤول .

وطالب موظفي مركز الرقابة على الاغذية و الأدوية الهيئات والمنظمات الحقوقية و بعثة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين على هذا العمل .

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