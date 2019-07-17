البطاقة السادسة: محمد عزيز الفلاح (حمودة)

أخبار ليبيا24- خاص

محمد عزيز الفلاح (حمودة) مواليد 1992 حمل الفكر المتطرف في فترة حرب فجر ليبيا كان يقاتل في صفوفهاقبل أن يعلن بيعته لما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

كان ضمن مجموعة من التوانسة والليبيين تحت إمرة الإرهابي عبدالله الدباشي في صفوف فجر ليبيا وكانت في (تبة البتار) و من ثم أصبحت (تبة الغرباء) كان مقربًا من المدعو (أحمد الشارف) ما يسمونه بالقيادي الثاني للتنظيم الإرهابي في صبراتة.

شارك في الهجوم مع أفراد التنظيم الهمجي على (مزرعة أم الحشان) في ضواحي مدينة صرمان التي كان يتمركز بها أفراد من الجيش و القوة المساندة، وشارك في المذبحة التي حصلت في مديرية الأمن وسرية المدينة.

قام بعدد من عمليات الخطف في حق مواطنين من مدينة صبراتة و قام بعدة عمليات قتل واغتيال من أبرزها اغتيال أحد أفراد الأمن علي الآغا .

وجند الإرهابي “حمودة” إخوته الأصغر منه و أبناء عمومته لصالح التنظيم، أخوه الأصغر مؤيد مسجون لدى قوة الردع الخاصة، يعتبر من أخطر عناصر التنظيم و أكثرهم تطرفا و دموية، تم ضبط عديد من الأسلحة و الذخائر و المتفجرات في بيته و كتب ومطويات تكفيرية.

فر إلى الزاوية مع بقية عناصر التنظيم الليبيين و إلى الآن لا توجد عليه أي معلومات و هناك من يقول أنه غادر البلاد على متن ناقلة نفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24