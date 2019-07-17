دي ليخت يجرى الفحص الطبي مع يوفنتوس

أجرى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الفحص الطبي مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي قبل توقيعه على عقد الإنضمام إلى بطل إيطاليا في السنوات المقبلة .

وكان دي ليخت قد وصل إلى تورينو مساء الأمس تميهداً لإجراء إنضمامه إلى ملعب أليانز ستاديوم حيث من المتوقع أن تكون مدة العقد حتى صيف عام ألفين وأربعة وعشرين ، ومن المتوقع تقديم اللاعب رسمياً إلى وسائل الاعلام .

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة المدافع الهولندي قد وصلت لأكثر من سبعين مليون يورو يدفعها يوفنتوس الإيطالي لفريق أياكس أمستردام الهولندي فيما ذكرت المصادر بأن راتب دي ليخت يصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون يورو فيما ستصل المكافآت إلى أثنى عشر مليون يورو .

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