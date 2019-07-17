البوسيفي يشارك بتكريم الفرق الفائزة ب”انترامينا” الإيطالية

نشرت الصفحة الرسمية لبطولة إنترامنيا” التي أقيمت في مدينة “تيرامو” الإيطالية الدولية لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا تُظْهِر مشاركة الصحافي الرياضي الليبي علي البوسيفي في تكريم الفرق الفائزة بالبطولة التي استضافتها إيطاليا، وتنعقد سنويا بمشاركة عدة أندية ومدارس متخصصة بالفئات السنية لكرة اليد من مختلف دول العالم، فيما أُوكِلَت مهمة تسليم الجائزة لفريق أشبال نادي المشعل الليبي للبوسيفي، فيما حظي الصحافي الليبي بتكريم خاص أيضا خلال توزيع جوائر البطولة.

واختتمت بطولة “إنترامينا” بمدينة تيرامو يوم الرباع عشر من شهر يوليو الحالي، واستمرت نحو أسبوعين وسط أجواء تنافسية مثيرة رصد أجزاء واسعة منها الصحافي البوسيفي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيما نشر أيضا “بثا مباشرا” أكثر من مرة للأجواء الحماسية داخل البطولة، والتي شهدت مشاركة ليبية، وتفاعلا كبيرا مع “أشبال المشعل” الذين حلوا في المركز الرابع.

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